Грузия поставила России сельхозпродукции на $132 млн

Грузия в первом квартале 2026 года нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции. На Россию пришелся экспорт в $132 млн, она возглавила список основных покупателей.

Поставки сельскохозяйственной продукции из Грузии в Россию в первом квартале текущего года составили $131,9 млн, сообщает грузинский Минсельхоз.

Россия стала основным покупателем сельхозпродукции Грузии, также в тройку вошли Евросоюз – $68,9 млн, и Азербайджан – $44,8 млн.

Всего поставки осуществлялись в начале года в 88 стран мира, а экспорт увеличился на 15%, отметили в ведомстве.

В I квартале значительно выросли поставки орехов, лаврового листа, безалкогольных газированных напитков, минеральной и пресной воды, рыбной муки, а также овец из Грузии на международный рынок.