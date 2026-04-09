Власти Дагестана поощрят героя из Каспийска

В Дагестане решили примерно поощрить 19-летнего юношу из Каспийска, спасшего 20 человек в зоне подтопления: выйдя из дома за хлебом, он, не раздумывая, бросился спасать попавших в беду земляков, сообщил депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров.
"По просьбе моего друга, сенатора Сулеймана Керимова встретился с настоящим героем Шамилем из Каспийска. Сулейман всем героям из Дагестана подарил по 5 миллионов рублей, а Шамиль для нас настоящий герой. Поэтому было принято решение выделить ему денежную премию и подарить квартиру"
- Хизри Абакаров
Также депутат заверил, что юноша войдет в его команду в качестве помощника и вскоре будет официально оформлен на эту должность, передает портал "Это Кавказ".
Подросток, страдающий аутизмом, без промедления бросился на помощь незнакомым людям, сметаемым потоками воды, и перенес на своей спине через бурный поток в безопасное место десятки человек.
Родители нашли его лишь спустя несколько часов в пункте временного размещения в Махачкале.