Власти Дагестана начали выплаты пострадавшим от паводков

В Дагестане начали выплачивать первые, пока единовременные базовые выплаты пострадавшим от наводнения, предусмотренным правительством региона. Также материальную помощь от государства уже получили семи погибших.

Министерство труда и социального развития Дагестана начало выплачивать компенсации жителям республики, пострадавшим от паводков, сообщил глава регионального ведомства Магомедзагид Кихасуров.

"Речь идет о первоначальных выплатах - это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению и начнутся другие меры поддержки"

- Магомедзагид Кихасуров

Также деньги уже получили семьи шестерых погибших – это материальная помощь от государства в размере одного миллиона рублей, передает РИА Новости.

Всего местные власти выделило на выплаты пострадавшим 100 млн рублей, которые получат пострадавшие от стихии жители 12 городов и муниципальных образований.

Как сообщил во вторник глава Минприроды Александр Козлов, 11 апреля ожидается третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек.