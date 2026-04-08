Вестник Кавказа

План восстановления жилья в Дагестане разработает МЧС РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЧС России займутся разработкой плана восстановления поврежденного жилья в Дагестане и Чечне. Из-за массовых подтоплений пришлось эвакуировать тысячи граждан.

МЧС России разработает план восстановления поврежденного из-за наводнения жилья в Дагестане и Чечне. Такую задачу поставил руководителям республик глава министерства и правительственной комиссии Александр Куренков.

"По результатам обследования технического состояния зданий организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов"

– Александр Куренков.

Он также обратился к коллегам из федерального центра с просьбой не оставаться безучастными и активно подключиться к данной работе.

"Региональным властям необходимо оказать всю необходимую помощь"

– глава МЧС

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
445 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.