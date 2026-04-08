План восстановления жилья в Дагестане разработает МЧС РФ

МЧС России разработает план восстановления поврежденного из-за наводнения жилья в Дагестане и Чечне. Такую задачу поставил руководителям республик глава министерства и правительственной комиссии Александр Куренков.
"По результатам обследования технического состояния зданий организовать разработку планов восстановления поврежденного жилья и социально-значимых объектов"
– Александр Куренков.
Он также обратился к коллегам из федерального центра с просьбой не оставаться безучастными и активно подключиться к данной работе.
"Региональным властям необходимо оказать всю необходимую помощь"
– глава МЧС
Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек.