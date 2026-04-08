Абхазия передала Дагестану 80 т питьевой воды

Гуманитарная помощь в виде питьевой воды прибыла из Абхазии в Дагестан сегодня. Республика готова оказать Дагестану необходимую помощь, подчеркнули в МЧС Абхазии.
Дагестан, пострадавший от паводков, получил гуманитарную помощь из Абхазии. МЧС Абхазии доставило в пострадавший российский регион 80 т питьевой воды.
"Сразу после получения информации, что в Дагестане случилась беда, президент (Бадра Гунба) дал указание переговорить с коллегами. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, вплоть до лекарственных препаратов"
– глава МЧС Абхазии Лев Квициния
Абхазский министр вместе с главой МЧС Дагестана Нариманом Казимагамедовым принял участие в совещании по дальнейшей ликвидации последствий стихии в регионе. Также Квицинии провели экскурсию по Ситуационному центру.
Накануне МЧС РФ объявило ситуацию в Дагестане и Чечне ЧС федерального уровня.