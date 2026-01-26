Грузия рекордно нарастила экспорт яблок в Россию

Поставки яблок из Грузии в Россию оказались рекордными за первые четыре месяца года. Побит максимум 2021 года.

Грузия в первые четыре месяца года рекордно нарастила поставки яблок в Россию. Объем экспорта составил почти 11 тыс т, информирует Сакстат.

Стоимость поставок фруктов составила порядка $7,8 млн (10,7 тыс т). Экспорт в январе-апреле этого года на 7% превзошел аналогичный период 2025 года. Предыдущий рекорд экспорта был зафиксирован в 2021 году, когда РФ закупила свыше 10,1 тыс т грузинских яблок.

Фактически в Россию отправился весь грузинский экспорт яблок. Доля других стран в общей структуре намного меньше. Так, в Турцию (2-й по объему импортер) отправили чуть менее 500 т плодов, Армения закупила менее 100 т.