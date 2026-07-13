США приступили к новым ударам по Ирану

В США сообщили о нанесении новых ударов по объектам в Иране. Они продолжаются уже несколько часов.

Соединенные Штаты начали вечером 14 июля наносить новые удары по Ирану. Об этом сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Он подчеркнул, что удары продолжаются уже несколько часов, передает ABC.

"Вооруженные силы США в настоящее время наносят авиаудары по территории Ирана"

– чиновник

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану в среду. Он подчеркнул, что на этот раз удары будут очень сильные.