Сбор туристического налога в Дагестане вырос в три раза

Объем собранного туристического налога в Дагестане за первые шесть месяцев 2026 года увеличился в три раза и достиг показателя в 16,6 млн руб.

В Дагестане зафиксировали рост сбора туристического налога за первое полугодие 2026 года в три раза до 16,6 млн руб. Об этом сообщили в региональном Управлении ФНС России.

За аналогичный период прошлого года сумма поступлений составляла 4,9 млн руб. Лидером по сборам стала Махачкала с показателем 9,8 млн руб, следом идет Каспийск, пополнивший бюджет на 2,4 млн руб, а на третьей строчке находится Дербент с результатом 1,6 млн руб.

Туристический налог ввели в начале 2025 года в шести городах и 22 районах республики, а в 2026 году его дополнительно распространили на два городских округа и семь районов. За весь прошлый год общая сумма сборов достигла 48,9 млн руб, превысив план на 17,6 млн руб.

Напомним ранее по итогам первого полугодия Дагестан перечислил в федеральный бюджет налоги на общую сумму 15,2 млрд руб, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, причем основной рост был достигнут за счет налога на добавленную стоимость.