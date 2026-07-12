Вестник Кавказа

Трамп пообещал снова ударить по ядерному объекту в Натанзе

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
США намерены вновь подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе, об этом заявил президент Трамп.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о планах вновь ударить по ядерному объекту Натанз в Иране.

Трамп в интервью на радио Salem Radio Network объявил о планах бомбардировать Натанз снова.

"Мы сделаем это. Мы разнесем "Гору Кирка". Передайте иранцам, чтобы они готовились"

– Дональд Трамп

"Гора Кирка" – горный массив в хребте Загрос в Иране, под ним расположен глубокий и хорошо укрепленный подземный бункер, который находится примерно в полутора километрах от основного ядерного комплекса в Натанзе.

Напомним, в июне прошлого года США провели бомбардировку трех ядерных объектов в Иране: Натанз, Исфахан и Фордо.

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