Корабли ВМС Турции нанесли визит в Сирию

Корабли Военно-морских сил Турции после завершения гражданской войны в Сирии впервые посетили сирийский порт Лазкийе, сообщили в министерстве обороны страны.

Корабли Военно-морских сил Турции зашли в сирийский порт Лазкийе, сообщили в министерстве национальной обороны страны.

Возглавляет турецкую военную эскадру командующий Военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу, он находится на борту фрегата TCG İstanbul, который также прибыл в Сирию, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В оборонном ведомстве Турции особо отметили тот факт, что это - первый столь масштабный визит турецких военных кораблей после завершения гражданской войны в Сирии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сирия восстанавливает силовые структуры с помощью Турции: Анкара и Дамаск обсудили подготовку силовиков арабской республики. Высокопоставленные офицеры двух стран затронули вопросы кадровой подготовки и восстановления силовых структур в арабской республике, обсудив существующие учебные программы, обмен опытом и инструкторами, а также совместные усилия по повышению профессиональной подготовки и эффективности персонала, сфокусировав внимание на запуске каналов сотрудничества по техническим и учебным вопросам.

Анкара и Дамаск отметили важность укрепления стратегического партнерства.