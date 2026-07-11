Вестник Кавказа

В Азербайджане от мин очистили еще 1,4 тыс га территории

В Азербайджане от мин очистили еще 1,4 тыс га территории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ANAMA: на освобожденных территориях Азербайджана за прошлую неделе разминировали свыше 1420 га территории.

В Азербайджанском агентстве по разминированию (ANAMA) представили доклад о проведении работ по разминированию на территории АР за прошлую неделю (с 6 по 12 июля). 

По данным ANAMA, усилиями саперов обезврежены территории в 13 районах республики, а также в городе Ханкенди. При этом нейтрализовано свыше 100 мин, а также более 200 неразорвавшихся боеприпасов. Более 1420 га земель перестали представлять угрозу для местных жителей. 

Согласно данным азербайджанских властей, с 2020 года от взрыва мин погибло свыше 70 человек, более 340 получили ранения.

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