МИД Пакистана призвал Иран и США к деэскалации конфликта

В ходе переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар призвал Иран и США к сдержанности и деэскалации ради мира на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи призвал стороны американо-иранского конфликта к сдержанности и деэскалации. Об этом сообщил пакистанский МИД.

"Сторонам необходимо следовать пути деэскалации и проявлять сдержанность, как это было согласовано в Исламабадском меморандуме о взаимопонимании в июне 2026 года. Диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем к разрешению споров и достижению прочного мира и стабильности в регионе"

- Исхак Дар

Также глава пакистанского ведомства подчеркнул готовность Исламабада и впредь содействовать сохранению мира в регионе, после чего дипломаты условились поддерживать регулярный рабочий контакт.

Напомним, ранее в ночь на 8 июля Вооруженные силы США атаковали территорию Ирана, объяснив это ответными мерами на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Вслед за этим иранская армия нанесла встречные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте, а руководство Исламской Республики обвинило Вашингтон в срыве договоренностей о прекращении военных действий.