Нового раунда переговоров Ирана с США не будет – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что информация о предстоящем новом раунде переговоров Вашингтона и Тегерана по урегулированию не верна.
Новая встреча переговорщиков США и Ирана в ближайшее время не состоится, пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источники.
Таким образом в иранских СМИ прокомментировали публикацию портал Axios о том, что очередная встреча по урегулированию конфликта может пройти на следующей неделе в Швейцарии.
"Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований"
– источник
Согласно информации источника, близкого к команде иранских переговорщиков, в ближайшее время на фоне эскалации конфликта никаких переговоров не предвидится.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что иранское руководство попросило США возобновить переговорный процесс по урегулированию.