Нового раунда переговоров Ирана с США не будет – СМИ

Иранские СМИ сообщают, что информация о предстоящем новом раунде переговоров Вашингтона и Тегерана по урегулированию не верна.

Новая встреча переговорщиков США и Ирана в ближайшее время не состоится, пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

Таким образом в иранских СМИ прокомментировали публикацию портал Axios о том, что очередная встреча по урегулированию конфликта может пройти на следующей неделе в Швейцарии.

"Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований"

– источник

Согласно информации источника, близкого к команде иранских переговорщиков, в ближайшее время на фоне эскалации конфликта никаких переговоров не предвидится.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что иранское руководство попросило США возобновить переговорный процесс по урегулированию.