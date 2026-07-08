В МВД Турции рассказали о масштабных мерах безопасности на саммите НАТО

Глава МВД Турции раскрыл детали обеспечения безопасности на саммите НАТО. Он подчеркнул, что все принятые меры были необходимостью.

Мер безопасности на саммите НАТО в Анкаре было ровно столько, сколько было необходимо. Такое заявление сделал глава МВД Турции Мустафа Чифтчи, комментируя утверждения о том, что власти переборщили с масштабными мерами безопасности, действующими во время прошедшего на этой неделе саммита.

Министр отметил, что во время 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоялся 7-8 июля в президентском комплексе в столице республики, было задействовано примерно 56 тысяч полицейских и жандармов.

Чифтчи поведал, что планирование мер безопасности началось за несколько месяцев до саммита. Он пояснил, что Анкара была центром многоуровневого плана безопасности, прилегающие провинции входили в первое кольцо безопасности, соседние провинции и портовые города – во второе кольцо, а приграничные провинции – в третье кольцо.

Глава ведомства рассказал также, что меры безопасности были усилены за 15 дней до саммита, а пика меры предосторожности достигли за трое суток до мероприятия. По словам Чифтчи, все эти меры позволили провести саммит без каких-либо проблем или инцидентов.