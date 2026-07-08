Сирию восстановили в правах в ОЗХО

ОЗХО решила вернуть Сирии право голоса. В организации довольны шагами, которые предприняли новые власти страны.

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) восстановил права и привилегии Сирии в организации. Об этом сказано в распространенном 9 июля заявлении ОЗХО.

Соавторами данного решения выступили 67 стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Оно было принято консенсусом.

"После падения режима президента Сирии Башара Асада новые сирийские власти взяли на себя задачи выполнять обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и с тех пор предприняли конкретные шаги"

– ОЗХО

В организации подчеркнули, что продолжат следить за достижениями САР в данной области и предпринимать шаги для ликвидации остатков сирийского арсенала химического оружия.

Напомним, права Сирии в ОЗХО были приостановлены в 2021 году.