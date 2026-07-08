Азербайджан и Грузия обсудили развитие культурных связей

Адиль Керимли и Георгией Мирцхулава обсудили развитие контактов между Баку и Тбилиси. Стороны отметили успешную реализацию проектов в области кино и театра.

Глава Минкультуры Азербайджана Адиль Керимли провел встречу с замглавы Минкультуры Грузии Георгием Мирцхулава.

Стороны затронули сотрудничество двух стран в контексте стратегического партнерства Баку и Тбилиси. Отмечается, что новый уровень отношений предоставляет широкие возможности для углубления связей в сфере культуры.

Адиль Керимли отметил, что Грузия и Азербайджан продуктивно взаимодействуют в театральной сфере и киноиндустрии. Георгией Мирцхулава подчеркнул важность дальнейшего развития связей в культурно-гуманитарной сфере.

Отметим, что Баку принимает 3-е заседание совместной рабочей группы культурных ведомств двух стран.