Грузии прочат рост инфляции из-за эскалации на Ближнем Востоке

Несмотря на то, что Грузии удается сдерживать инфляцию, в случае затяжного конфликта между Ираном и США она в Грузии может приблизиться к 6%, а период жесткой денежно-кредитной политики - продлиться, говорится в прогнозе TBC Capital.

TBC Capital подготовил прогноз по годовой инфляции в Грузии, выразив опасения в том, что на ее росте может напрямую сказаться эскалация напряженности на Ближнем Востоке, говорится в макроэкономическом обзоре.

"Компания сохраняет прогноз инфляции на конец 2026 года на уровне 5,1% и ожидает, что Национальный банк Грузии оставит ключевую ставку без изменений - на уровне 8,25%, поскольку инфляция продолжит превышать целевой показатель"

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Годовая инфляция в Грузии в июне 2026 года незначительно ускорилась с 5,7% до 5,8%, однако в случае затяжного конфликта между Ираном и США она может приблизиться к 6%, что автоматически продлит период жесткой денежно-кредитной политики, - говорится в документе, передает Trend.

Причина таких опасений понятна: основным драйвером роста цен в июне осталось топливо, к которому прибавились подорожание хлеба и электроэнергии, отмечают аналитики.

Тем не менее, пока экономика страны остается устойчивой: в мае ВВП вырос на 6,4% в годовом выражении, а международные резервы Грузии к концу июня достигли $7,1 млрд, увеличившись почти на 52% по сравнению с прошлым годом, - отметили в TBC Capital.