Россия и Азербайджан продолжат конструктивный диалог

Первый заместитель главы Совфеда России Андрей Яцкин сегодня провел переговоры с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым, обсудив итоги работы Межпарламентской комиссии и конкретные инициативы в этом направлении.

В Москве сегодня прошли переговоры первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Яцкина с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, сообщает пресс‑служба посольства Азербайджана в РФ.

На встрече стороны обстоятельно проанализировали итоги работы российской делегации в рамках 24‑й Межпарламентской комиссии, прошедшей в Баку 17–18 июня, придя к общему мнению: двусторонняя повестка требует наполнения конкретными инициативами, передает Sputnik Азербайджан.

Подводя итоги встречи, политики подчеркнули: им нужно и впредь обеспечивать эффективное взаимодействие между посольством Азербайджана и профильными комитетами Совета Федерации, координируя совместные действия на многосторонних парламентских площадках.

Напомним, на заседании Межпарламентской комиссии в Баку первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов особо отмечал: в основе отношений России и Азербайджана лежат прочные традиции добрососедства, и межпарламентский диалог остается важнейшим инструментом для их дальнейшего развития.