В Ходжавендский и Шушинский районы вернулись еще 54 семьи

В восстановленные села Ходжавендского и Шушинского районов Азербайджана переехали 54 семьи бывших вынужденных переселенцев общей численностью 210 человек.

Сегодня очередные группы бывших вынужденных переселенцев выехали в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района и Кичик Галадереси Шушинского района Азербайджана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

На данном этапе в село Гузейхырман возвращается 21 семья в составе 87 человек, в Гюнейхырман отправляются 18 семей общей численностью 72 человека, а в Кичик Галадереси переезжают 15 семей из 51 человека.

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

Жители выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Напомним, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории Карабаха осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением главы государства.