Выплаты пострадавшим после паводков в Дагестане достигли 2,3 млрд рублей

Выплаты пострадавшим от наводнения в Дагестане составили 2,3 млрд рублей. Помощь получили более 65 тыс жителей региона.

Суммарные выплаты пострадавшим от разрушительного наводнения в Дагестане составили 2,3 млрд рублей. Поддержку получили свыше 65 тыс жителей региона, передает ГУ МЧС в регионе.

"На сегодняшний день различные виды выплат уже перечислены 65 488 пострадавшим. Общая сумма поддержки составила 2,3 млрд рублей, причем за последние семь дней было выплачено 186 млн"

– ГУ МЧС

Как отметили в ведомстве, в республике продолжаются работы по восстановлению школ и колледжей. За последние дни работы были завершены в Бацадинской средней школе в Гунибском районе.

Отметим, что весной этого года повреждены оказались свыше 100 объектов образования, 7 были разрушены полностью. Более 50 зданий уже отремонтированы.