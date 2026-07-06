Вестник Кавказа

Выплаты пострадавшим после паводков в Дагестане достигли 2,3 млрд рублей

Выплаты пострадавшим после паводков в Дагестане достигли 2,3 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выплаты пострадавшим от наводнения в Дагестане составили 2,3 млрд рублей. Помощь получили более 65 тыс жителей региона.

Суммарные выплаты пострадавшим от разрушительного наводнения в Дагестане составили 2,3 млрд рублей. Поддержку получили свыше 65 тыс жителей региона, передает ГУ МЧС в регионе. 

"На сегодняшний день различные виды выплат уже перечислены 65 488 пострадавшим. Общая сумма поддержки составила 2,3 млрд рублей, причем за последние семь дней было выплачено 186 млн"

– ГУ МЧС 

Как отметили в ведомстве, в республике продолжаются работы по восстановлению школ и колледжей. За последние дни работы были завершены в Бацадинской средней школе в Гунибском районе. 

Отметим, что весной этого года повреждены оказались свыше 100 объектов образования, 7 были разрушены полностью. Более 50 зданий уже отремонтированы.

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