В ФИФА задумались о допуске российских команд к соревнованиям

В ФИФА решили предметно изучить вопрос снятия бана с России. Ранее сегодня запрет на участие российских команд в соревнованиях снял МОК.
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос отмены бана в отношении российских сборных и клубов.
По данным журналиста Sky Роба Харриса, в ФИФА решили изучить эна фоне сегодняшнего решения МОК.
"ФИФА официально обсудит вопрос об отмене запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет призвал все спортивные организации отменить санкции"
– Роб Харрис
Напомним, ранее сегодня МОК снял санкции со спортсменов из России, разрешив им участвовать в международных соревнованиях. Кроме того, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.