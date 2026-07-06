Вестник Кавказа

ЧМ-2026: стали известны все пары 1/4 финала

ЧМ-2026: стали известны все пары 1/4 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Швейцария вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв команду Колумбии в серии послематчевых пенальти. В следующем раунде швейцарцы сыграют с Аргентиной.

На чемпионате мира по футболу 2026 определились все участники 1/4 финала. Последней сборной, вышедшей в четвертьфинальную стадию, стала Швейцария.

В матче 1/8 финала швейцарцы обыграли команду Колумбии (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).

Таким образом, в 1/4 финала сыграют:

  • Франция – Марокко (9 июля, 23:00 мск)
  • Испания – Бельгия (10 июля, 22:00 мск)
  • Аргентина – Швейцария (12 июля, 0:00 мск)
  • Норвегия – Англия (12 июля, 04:00 мск)
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