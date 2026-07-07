Нефть устремилась к $80 на геополитических новостях

Сегодня Brent впервые с 22 июня вновь подорожала выше $79. Резкий рост цен на нефть связан с обострением конфликта между США и Ираном и возобновление санкций против иранской нефти.

Цена нефти Brent 8 июля подскочила выше $79 в связи с запретом на поставки иранской нефти и обменом ударами между США и Ираном.

На 11:21 мск стоимость сентябрьского фьючерса Brent на лондонской бирже ICE поднималась на 6,76%, до $79,17 за баррель. К 12:25 мск Brent торговалась по $79,15 за баррель (+6,73%). Цена на нефть впервые с 22 июня поднялась выше $79.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе также прибавил сегодня 6,7% и торговался по $75,16 за баррель.

Накануне США возобновили запрет на сделки с иранской нефтью. В ночь на среду США также нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, затем КСИР нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. На фоне этого Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в дальнейших переговорах.