В Конгрессе США выступили против продажи Турции F-35 – СМИ

Намерение Трампа продать Турции истребители F-35 подверглось критике в Конгрессе. Парламентарии считают этот шаг вредным для американской обороны.

Ряд американских конгрессменов от обеих партий выступил против продажи Турции современных истребителей "пятого поколения" F-35, передает The Washington Post.

Согласно данным газеты, многие парламентарии обеспокоены возможной сделкой. При этом информации о конкретных шагах Конгресса против сделки пока нет.

Как отмечает Politico, заявление лидера США Дональда Трампа вызвало бурную критику в Конгрессе. Как демократы, так и республиканцы отмечают, что продажа наиболее технологически продвинутых и дорогостоящих американских истребителей может нанести ущерб системе безопасности страны. Кроме того, некоторые обращают внимание на факт наличия у Турции систем ПВО С-400, что долгое время служило препятствием для сделки по продаже самолетов.

Конгрессмен от демократов Дина Тайтус обратилась к коллегам с предложением внести совместную резолюцию, которая бы заблокировала возможную сделку.