В Ираке началось траурное шествие в честь Али Хаменеи

Гроб с телом Али Хаменеи доставили на иракскую территорию накануне. После того, как в Эн-Наджафе и Кербела пройдут траурные мероприятия, его тело вернут в Иран.

В городе Эн-Наджафе в Ираке проходит массовое шествие, участники которого пришли проститься с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в конце февраля в результате атак США и Израиля.

Официальная церемония прощания должна состояться сегодня вечером. В ней примут участие премьер-министр Ирака, высокопоставленные чиновники, а также представители политических партий. Мероприятие также должен был посетить президент Ирана Масуд Пезешкиан, однако минувшей ночью он вернулся в Тегеран из-за обмена ударами между США и Ираном.

Напомним, Эн-Наджаф считается одним из священных городов шиитов. Гроб с телом Али Хаменеи был доставлен в этот город накануне вечером. Затем тело Хаменеи перевезут в иракский город Кербела для проведения следующей церемонии прощания. После этого мероприятия тело будет возвращено в Иран.