Вестник Кавказа

США своими ударами нарушили меморандум о взаимопонимании – МИД Ирана

США своими ударами нарушили меморандум о взаимопонимании – МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана обвинили США в нарушении меморандума между сторонами. В дипведомстве возложили на Вашингтон ответственность за негативные последствия новой эскалации.

Власти США, приняв решение о новых ударах по Ирану, нарушили меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявили в МИД ИРИ. 

"Эти агрессивные нападения являются вопиющим нарушением пункта 1 меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение военных операций"

– МИД Ирана 

В дипведомстве Ирана подчеркнули, что на Вашингтоне лежит ответственность за последствия нового витка эскалации в регионе. 

Отметим, что в ночь на среду Центральное командование ВС США снова атаковало цели на территории Ирана. Удары стали ответом на три удара по торговым судам в Ормузском проливе, за которыми якобы стоит Тегеран.

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