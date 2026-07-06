США своими ударами нарушили меморандум о взаимопонимании – МИД Ирана

В МИД Ирана обвинили США в нарушении меморандума между сторонами. В дипведомстве возложили на Вашингтон ответственность за негативные последствия новой эскалации.

Власти США, приняв решение о новых ударах по Ирану, нарушили меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявили в МИД ИРИ.

"Эти агрессивные нападения являются вопиющим нарушением пункта 1 меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение военных операций"

– МИД Ирана

В дипведомстве Ирана подчеркнули, что на Вашингтоне лежит ответственность за последствия нового витка эскалации в регионе.

Отметим, что в ночь на среду Центральное командование ВС США снова атаковало цели на территории Ирана. Удары стали ответом на три удара по торговым судам в Ормузском проливе, за которыми якобы стоит Тегеран.