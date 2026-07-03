В Ингушетии стартует масштабная реставрация древних башен и склепов

В скором времени в горах Ингушетии начнется восстановление семнадцати древних башен и склепов – работы будут вестись в башенном комплексе "Салги" в Джейрахском районе Ингушетии.

У туристов, выбравших для летнего отдыха Джейрахский район Ингушетии, вскоре появится новая точка притяжения – власти региона анонсировали масштабную реставрацию древних памятников, сообщили в проектной компании.

"Комитет по охране объектов культурного наследия республики выдал лицензированному подрядчику разрешение на выполнение реставрационных работ в башенном комплексе "Салги" в горной Ингушетии"

- сообщение

Планируется, что реставрация трех боевых и семи жилых башен начнется уже в ближайшие дни, также специалистов компании "АСМ Групп" ждут семь склепов. Работы выполняются при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", передает "Интерфакс".

Всего в текущем 2026 году реставраторам предстоит восстановить древние памятники в восьми архитектурных комплексах, все проекты по ним уже утверждены, сообщил председатель комитета госохраны объектов культурного наследия республики Тимирлан Кодзоев.