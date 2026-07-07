Вестник Кавказа

Краснодарский край стал самым популярным регионом для летнего отдыха – РСТ

Набережная Геленджика
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Россияне чаще всего выбирают Краснодарский край для отдыха летом. Доля бронирований здесь составляет около 24%.

Краснодарский край остается самым популярным направлением для пляжного отдыха в России. Доля бронирований здесь составляет почти 24%, рассказала член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах. 

"Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%"

– Оксана Булах

Также отмечается популярность Крыма. Россияне интересуются бронированиями здесь на период с августа по сентябрь. 

По словам Булах, другими лидерами по летним бронированиям в России являются Москва и Санкт-Петербург с долями выше 14%. Также в топ входит Ставропольский край с долей 3,4%.

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