Краснодарский край стал самым популярным регионом для летнего отдыха – РСТ

Россияне чаще всего выбирают Краснодарский край для отдыха летом. Доля бронирований здесь составляет около 24%.
Краснодарский край остается самым популярным направлением для пляжного отдыха в России. Доля бронирований здесь составляет почти 24%, рассказала член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.
"Если говорить о спросе, то в топе все равно остается пляжный отдых... Первое место остается за Краснодарским краем с долей в общем объеме 23,7%"
– Оксана Булах
Также отмечается популярность Крыма. Россияне интересуются бронированиями здесь на период с августа по сентябрь.
По словам Булах, другими лидерами по летним бронированиям в России являются Москва и Санкт-Петербург с долями выше 14%. Также в топ входит Ставропольский край с долей 3,4%.