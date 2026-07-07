Хегсет отменил визит в Израиль на фоне новой эскалации иранского конфликта – СМИ

CNN: Пит Хегсет отменил визит в Израиль из-за обострения военного конфликта между Ираном и США. Министр войны США планировал обсудить с властями Израиля ситуацию вокруг возможных поставок F-35 в Турцию.

Глава Пентагона Пит Хегсет отменил запланированный визит в Израиль на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке, информирует CNN.

По данным СМИ, министр войны США должен был совершить первую поездку в еврейское государство. У Хегсета были запланированы встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху, а также министром обороны Исраэлем Кацем. Хегсет должен был также осмотреть военные аэродромы Израиля.

По данным медиа, целью визита Хегсета было намерение "успокоить" власти Израиля относительно ситуации вокруг Турции и истребителей F-35. Тель-Авив ранее выражал обеспокоенность планами США поставить Турции современные истребители "пятого поколения".