Европарламент проведет расследование в отношении президента ФИФА из-за его контактов с Трампом

Европарламент собирается провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным ESPN, причина такого решения – контакты Инфантино с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом во время чемпионата мира по футболу 2026.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома позвонил президенту США и попросил его отменить красную карточку нападающему американской сборной Фоларину Балогану, полученную в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины. После этого ФИФА отменила красную карточку и разрешила форварду выйти на моле в матче с Бельгией.
В рамках предстоящего расследования ЕП выяснит, действительно ли звонок Трампа главе ФИФА повлиял на решение об отмене дисквалификации.