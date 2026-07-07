Европарламент проведет расследование в отношении президента ФИФА из-за его контактов с Трампом

ФИФА в начале июля отменила дисквалификацию форварда сборной США, позволив ему выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026. В Европарламенте хотят проверить, действительно ли звонок американского президента Инфантино повлиял на решение об отмене красной карточки.

Европарламент собирается провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным ESPN, причина такого решения – контакты Инфантино с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом во время чемпионата мира по футболу 2026.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома позвонил президенту США и попросил его отменить красную карточку нападающему американской сборной Фоларину Балогану, полученную в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины. После этого ФИФА отменила красную карточку и разрешила форварду выйти на моле в матче с Бельгией.

В рамках предстоящего расследования ЕП выяснит, действительно ли звонок Трампа главе ФИФА повлиял на решение об отмене дисквалификации.