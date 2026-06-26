Вестник Кавказа

Протокол о сотрудничестве в ключевых областях подписали Азербайджан и Туркменистан

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ашхабаде состоялось очередное заседание совместной межправкомиссии Азербайджан – Туркменистан. По итогам встречи стороны оформили протокол о сотрудничестве, предусматривающий укрепление связи в самых разных областях.

Азербайджан и Туркменистан подписали протокол о сотрудничестве в ряде ключевых отраслей. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Документ был оформлен по итогам 9-го заседании совместной межправкомиссии Азербайджан – Туркменистан, в котором поучаствовал азербайджанский министр.

"По итогам заседания мы подписали протокол, предусматривающий укрепление партнерства в сфере торговли и экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами и других приоритетных областях"

– Микаил Джаббаров

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