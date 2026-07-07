Трамп пересел на новый самолет во время перелета из Турции в США

Глава Белого дома пересел на новый президентский лайнер в Великобритании, возвращаясь из Турции в США. Он посещал республику для участия в саммите НАТО.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановился в Великобритании, чтобы пересесть на новый самолет. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях сам американский лидер.

Он подчеркнул, что сделал это, когда возвращался из Турции в США.

"Мы только что приземлились и встретились с нашим новым президентским самолетом, который ранее был отправлен на авиабазу британских ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всего личного состава базы… Это было по пути обратно в Штаты из Турции…"

– глава Белого дома

Напомним, 7-8 июля в Анкаре прошел саммит НАТО. Президент США принимал в нем участие.