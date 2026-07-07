"Сабах", "Арарат-Армения" и "Иберия 1999" стартовали с побед в квалификации ЛЧ

Три футбольных клуба из Азербайджана, Армении и Грузии провели сегодня свои первые матчи в рамках 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Все они одержали победы.

Вечером 8 июля состоялись встречи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

Свои матчи сегодня провели "Сабах" (Азербайджан) "Арарат-Армения" (Армения) и "Иберия 1999" (Грузия).

"Сабах" переиграл дома "Нью-Сэйнтс" (Уэльс) со счетом 2:0 благодаря точным ударам полузащитника Велько Симича (66-я минута) и нападающего Кахима Пэрриса (84-я).

С таким же счетом закончился матча "Арарата-Армения" и "Риги" (Латвия). Забитыми мячами в составе армянской команды отметились защитник Угу Оливейра (63-я минута) и нападающий Карлос Энрике Франса (86-я).

"Иберия 1999" встречалась на выезде с эстонской "Флорой" и победила со счетом 3:2. У хозяев отличились полузащитники Владислав Крейда (28-я минута) и Сандер Аламаа (73-я). В составе "Иберии 1999" голы на свой счет записали полузащитник Звиад Начкебия (18-я), а также защитники Джемали-Георгий Джинджолава (21-я, с пенальти) и Бакар Кардава (75-я).

Кроме того, в среду состоялось несколько матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций. "Зиря" (Азербайджан) нанесла крупное поражение кутаисскому "Торпедо" (3:0). Голами у азербайджанской команды отметились защитник Руан Ренато (32-я и 63-я, с пенальти) и нападающий Давид Волков (47-я).