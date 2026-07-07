США продлили генеральную лицензию на оплату налогов и сборов в России

Американский Минфин принял решение о продлении действия генеральной лицензии, которая дает возможность гражданам США и компаниям из Штатов оплачивать налоги в России.

Действие генеральной лицензии, в соответствии с которой американские граждане и компании из США могут оплачивать налоги, сборы и пошлины в России, продлено в очередной раз, такое сообщение распространило министерство финансов США.

Срок действия обновленного разрешения – до 9 октября. Оно продлевается регулярно, а предыдущее разрешение теряло силу 9 июля.

Стоит отметить, что под лицензию подпадают оплата налогов и импортных пошлин, получение разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов, которые требуются для работы бизнеса в России.

Исключение из документа представляют операции со счетами ЦБ РФ, ФНБ и Минфина, находящимися в финансовых учреждениях США.