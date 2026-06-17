ЕЭК намерена развивать торговлю через маркетплейсы

Евразийская экономическая комиссия будет развивать электронную торговлю с третьими странами: экспорт продукции стран ЕАЭС через маркетплейсы к концу 2026 года достигнет 13 миллиардов долларов.

Министр торговли Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев встретился в Москве с представителями крупнейших маркетплейсов: на встрече обсуждались вопросы продвижения продукции стран ЕАЭС на внешние рынки с использованием каналов электронной торговли.

"С одной стороны мы видим, что по этим каналам немало продукции попадает на наш рынок из-за рубежа, как через наши, так и через зарубежные площадки. С другой стороны, в контексте развития платформенной экономики все более внимательно смотрим на перспективы продвижения своих товаров"

– Андрей Слепнев

Сейчас между ЕАЭС с третьими странами-партнерами действуют, прорабатываются и заключаются торговые соглашения, существуют выстроенные механизмы контактов, где активно обсуждаются вопросы электронной торговли, напомнил министр, передает Sputnik Казахстан.

Это открывает широкие возможности для экспорта малого и среднего бизнеса - от непосредственного выхода маркетплейсов ЕАЭС на внешние рынки до партнерских схем между площадками, – отметил Слепнев.

Наиболее перспективные направления – не только развитие электронной торговли между странами ЕАЭС, но и выход на рынки партнеров по СНГ, а также в КНР, Монголию и Индию, добавил Андрей Слепнев.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, только в минувшем 2025 году объем экспорта продукции стран ЕАЭС через каналы электронной коммерции в третьи страны составил свыше 700 млрд рублей ($9,2 млрд), а по итогам текущего 2026 года он превысит 1 трлн рублей ($13,1 млрд).