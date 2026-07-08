Атаки США на Иран могут продлиться месяц

В США предполагают, что новая волна ударов по Ирану может продлится до месяца, передает Axios. Удары возобновились в ночь на 8 июля и были продолжены в ночь на 9 июля.

В Вашингтоне допускают, что новая волна ударов по Ирану может затянуться на месяц, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По сообщению источников, американские удары по Ирану могут продлиться как несколько дней, так и месяц. Продолжительность и масштаб атак будет зависеть от последующих действий иранской стороны. Один из собеседников портала отметил, что США проводят атаки, чтобы иранская сторона поняла, что Вашингтон "не шутит".

Напомним, в ночь на 8 июля США провели атаку на Иран. Трамп объявил, что режим прекращения огня прекратил действовать. Иранская сторона ответила, атаковав американские базы на Ближнем Востоке. Обмен ударами повторился 9 июля.