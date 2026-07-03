Всемирный банк рекомендовал Азербайджану сосредоточиться на туризме

Туризм может стать драйвером устойчивого роста экономики Азербайджана, заявила по итогам нового доклада по стране региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Роланд Прайс.

У Азербайджана огромные перспективы диверсификации экономики, и одним из ключевых источников ее устойчивого роста в долгосрочной перспективе может стать туризм, заявила сегодня на региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Роланд Прайс на форуме "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", проходящем в Баку.

"На фоне постепенного сокращения добычи углеводородов роль ненефтяного сектора в обеспечении устойчивого экономического роста и создании качественных рабочих мест будет возрастать. В этом контексте туризм рассматривается как одна из сфер с наибольшим потенциалом для ускорения экономического роста"

- Роланд Прайс

В последние годы Азербайджан сохранял устойчивость к внешним экономическим потрясениям – этому способствовали эффективное макроэкономическое управление, прочные резервы и продуманная государственная политика, а в минувшем 2025 году темпы экономического роста страны составили 1,4%, отметила региональный директор ВБ, передает Report.

При этом у Азербайджана уникальное сочетание преимуществ: богатое культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, продуманная логистика и стратегическое расположение между Европой и Азией, однако потенциал туризма пока реализован не в полной мере. Стране следует переходить от модели, ориентированной преимущественно на Баку, к более широкой туристической схеме, раскрывающей потенциал регионов страны, - добавила она.