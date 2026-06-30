Названы самые популярные направления для длительного отдыха россиян

В первой половине 2026 года россияне стали в два раза дольше отдыхать на курортах Краснодарского края и в Турции, заметно увеличив средние сроки бронирования отелей.

Российские туристы в первой половине 2026 года увеличили среднюю продолжительность пребывания на курортах Краснодарского края более чем 2 раза. Данные об этом представлены в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Абсолютным лидером по росту длительности проживания на внутреннем рынке стало село Витязево Краснодарского края. Средний срок бронирования номеров здесь достиг 4,6 дня. В Туапсе средняя продолжительность проживания поднялась на 89% до 3,9 дня, а в курортном поселке Джубга на 58% до 2,4 дня.

Среди зарубежных направлений рост продолжительности проживания зафиксирован в столице Турции Анкаре, где показатели увеличились на 162% и составили 5,1 дня.

Отметим, ранее в 2025 году средний срок бронирования номеров в селе Витязево составлял 2,2 дня, в Туапсе 2,1 дня, а в Джубге 1,5 дня. В турецкой Анкаре аналогичный показатель находился на уровне 1,9 дня.