Red Wings с октября свяжет рейсами Сочи и Тель-Авив

Из Сочи в Тель-Авив с октября полетят самолеты Red Wings. Регулярные авиарейсы будут выполнять по четыре раза еженедельно.

Перевозчик Red Wings объявил о расширении маршрутной сети – с 27 октября будут выполняться рейсы из Сочи в Тель-Авив.

"Red Wings в зимнем расписании 2026-2027 запустит регулярные рейсы из Сочи в Тель-Авив. Полеты будут выполняться с 27 октября на российских авиалайнерах SSJ-100 четыре раза в неделю. Продолжительность полета составит 2 часа 55 минут"

– пресс-служба авиакомпании

Ранее стало известно, что Red Wings также сохранит в зимнем расписании рейсы в Израиль из Москвы.

Напомним, туры в Израиль не продаются, поездки в страну россияне могут совершать как самостоятельные туристы.