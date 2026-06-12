В Ханкенди заработал филиал азербайджанского Халг Банка

В Карабахе заработало 31-е по счету отделение азербайджанского Халг Банка – теперь жители Ханкенди могут получить в нем полный спектр банковских услуг и финансовых сервисов, не выезжая в столицу.

Новое, 31-е по счету отделение азербайджанского Халг Банка заработало в карабахском Ханкенди – в церемонии его открытия приняли участие представители государственных органов и руководство финансовой структуры.

Новый филиал, который полностью соответствует современным стандартам банковского обслуживания, существенно упростил доступ жителей региона и представителей бизнеса к качественным финансовым услугам – для них в шаговой доступности заработал полный спектр банковских услуг - расчетно-кассовое обслуживание, кредитные и депозитные продукты, банковские карты, денежные переводы, обмен валюты и другие финансовые сервисы, передает Trend.

У жителей региона и представителей бизнеса теперь есть удобный доступ к качественным и выгодным финансовым услугам, а цифровой офис банка, оснащенный терминалами самообслуживания, будет доступен для них круглосуточно.