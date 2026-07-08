"Карабах" начал квалификацию Лиги Европы с домашней победы

В Баку состоялась встреча 1-го раунда квалификации Лиги Европы между "Карабахом" и "Вестри". Победу одержали хозяева поля.
Агдамский футбольный клуб "Карабах" (Азербайджан) разгромил "Вестри" (Исландия) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27.
Игра состоялась в Баку и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0. Первый мяч в игре побывал в сетке ворот "Вестри" на 30-й минуте – отличился нападающий Закария Саво. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Абделла Зубир удвоил преимущество "Карабаха", а на 86-й минуте хавбек Реналдо Сефас установил окончательный результат.
Ответная встреча состоится в Исландии 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).