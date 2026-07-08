Эрдоган выразил уверенность в возвращении Турции в программу F-35

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что США примут положительное решение по поставкам в Турции истребителей "пятого поколения" F-35.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в удачном для Анкары исходе ситуации вокруг истребителя F-35. По словам президента страны, переговоры с лидером США Дональдом Трампом завершатся возвращением страны в программу истребителя F-35.

"Верю, что конструктивные и плодотворные дискуссии, которые мы провели с моим уважаемым другом, президентом США [Дональдом] Трампом, приведут к конкретным результатам, соответствующим ожиданиям нашей страны в области оборонной промышленности, в частности, в отношении [производства] нашего национального истребителя Кaan и программы F-35"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, президент США позитивно воспринимает предложение вернуть Турцию в программу F-35. При этом сам Трамп пока не принял окончательное решение.

Ранее обеспокоенность возможным возвращением Турции в программу F-35 выразил Израиль.