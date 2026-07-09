Иранский порт Чабахар получил повреждения в результате ударов США

США нанесли на этой неделе серию ударов по объектам в портовых городах Ирана. Ряд из них пришелся на порт Чабахар, однако это никак не отразилось на его работе.

Порт Чабахар в Иране, расположенный на побережье Оманского залива, получил повреждения после состоявшихся на этой неделе ударов Соединенных Штатов. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным агентства ISNA, инцидент никак не сказался на работе порта, а навигация судов продолжилась без перерыва.

Напомним, последние дни иранские СМИ сообщают о взрывах в портовых городах страны – Исфахане, Чабахаре, Аккале, Бендер-Аббасе, Джаске и Сирике. Кроме того, звуки взрывов были слышны на острове Абу-Муса и в провинции Бушер.