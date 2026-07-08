Вестник Кавказа

В CENTCOM опровергли сообщения о контроле Ирана над Ормузским проливом

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Центральном командовании ВС США официально опровергли заявления Ирана о полном контроле над Ормузским проливом и маршрутами движения коммерческих судов.

Вооруженные силы США (CENTCOM) опровергли сообщения о транзите торговых кораблей в Ормузском проливе исключительно по утвержденному иранской стороной маршруту. Соответствующая информация опубликована в официальном заявлении американского военного командования.

​В CENTCOM подчеркнули, что Соединенные Штаты оказывают всяческое содействие безопасному прохождению коммерческих судов по Ормузскому проливу. С начала мая американские войска способствовали успешному транзиту более 800 кораблей и 380 млн баррелей сырой нефти через пролив.

Отметим, накануне агентство Bloomberg сообщило, что прохождение торговых судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось на фоне последних ударов США по Ирану.

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