В CENTCOM опровергли сообщения о контроле Ирана над Ормузским проливом

В Центральном командовании ВС США официально опровергли заявления Ирана о полном контроле над Ормузским проливом и маршрутами движения коммерческих судов.

Вооруженные силы США (CENTCOM) опровергли сообщения о транзите торговых кораблей в Ормузском проливе исключительно по утвержденному иранской стороной маршруту. Соответствующая информация опубликована в официальном заявлении американского военного командования.

​В CENTCOM подчеркнули, что Соединенные Штаты оказывают всяческое содействие безопасному прохождению коммерческих судов по Ормузскому проливу. С начала мая американские войска способствовали успешному транзиту более 800 кораблей и 380 млн баррелей сырой нефти через пролив.

Отметим, накануне агентство Bloomberg сообщило, что прохождение торговых судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось на фоне последних ударов США по Ирану.