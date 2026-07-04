Границу Киргизии и Казахстана потрясло ночное землетрясение

Минувшей ночью жители приграничных районов Казахстана и Киргизии почувствовали на себе довольно сильное землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составляла 4,3, сообщили сегодня в киргизском институте сейсмологии Национальной академии наук (НАН).
"В 1:59 по местному времени (22:59 мск) 10 июля 2026 года на сейсмостанции Института сейсмологии НАН Киргизии зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2"
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Очаг землетрясения был зафиксирован на границе Киргизии и Казахстана в районе хребта Таласский Ала-Тоо, он располагался в 30 км к юго-западу от киргизского села Кок-Сай, 75 километрах от казахстанского Тараза, передает РИА Новости.
В самих населенных пунктах Киргизии землетрясение ощущалось как подземные толчки интенсивностью около 2,5 баллов, - уточнили в институте.