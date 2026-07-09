Вестник Кавказа

Посредники призвали США и Иран к деэскалации – СМИ

Посредники призвали США и Иран к деэскалации – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять стран провели телефонные переговоры с руководителями США и Иран. В ходе этих бесед они пытались добиться от Вашингтона и Тегерана деэскалации.

Страны-посредники провели серию телефонных переговоров с властями Соединенных Штатов и Ирана. Об этом сообщают 10 июля информированные источники.

По их данным, представители Египта, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции пытались в ходе этих разговоров добиться деэскалации между двумя странами и их возврата к прямым переговорам, портал Axios.

"Предпринимаются масштабные дипломатические усилия, чтобы договориться с обеими сторонами о деэскалации, а затем назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами"

– источник

По мнению стран-посредников, им уже удалось добиться частичного снижения напряженность. Соответствующую информацию подтвердил диписточник в США.

Напомним, на этой неделе США и Иран обменялись ударами. После этого Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении договоренностей.

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