Вестник Кавказа

Россельхознадзор попросил Казахстан остановить экспорт подсолнечника до 2027 года

Подсолнух
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор обратился к Казахстану с просьбой остановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 2027 года из-за нелегальных поставок семян.

Россельхознадзор предложил Министерству сельского хозяйства Казахстана приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в РФ до 1 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Данная мера направлена на пресечение контрабанды посевного материала под видом пищевой продукции. Ограничения будут действовать до тех пор, пока казахстанская сторона не примет меры по предотвращению подобных нарушений.

Ранее сотрудники службы совместно с МВД РФ по Краснодарскому краю обнаружили в регионе нелегальный склад. Через него из Казахстана в Россию завозили семена подсолнечника под видом продовольственного. Всего с начала текущего года было выявлено 40 грузовых автомобилей с такой продукцией.

Товар поступал с официальными казахстанскими фитосанитарными сертификатами и внешними этикетками пищевого назначения. Однако при проверке внутри упаковок была обнаружена скрытая маркировка родительских форм семян из Франции и Чили.

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