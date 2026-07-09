Вашингтону и Тегерану нужно найти общий язык – Ульянов

Москва считает необходимым диалог между Вашингтоном и Тегераном, заявил Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что без него в регионе будет царить напряженность.

Россия выступает за то, чтобы Соединенные Штаты и Иран нашли общий язык и приступили к урегулированию. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

"Американцы и иранцы должны найти какой-то выход из ситуации, иначе обстановка будет крайне напряженной, нестабильной и опасной. Мы выступаем за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезную работу"

– Михаил Ульянов

Он отметил, что в противном случае обстановка останется напряженной и опасной.

"Пока эта серьезная работа либо не начинается, либо прерывается без всякого весомого повода. Как-то это все выглядит очень несолидно, но мы надеемся, что ситуация исправится"

– российский постпред

Напомним, ситуация в Персидском заливе обострилась в начале этой недели посте атаки на коммерческие суда, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив. После этого США и Иран обменялись ударами.