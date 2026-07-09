Россия и Азербайджан стали лидерами по экспорту муки в Грузию

Россия и Азербайджан оказались в тройке лидеров по экспорту пшеничной муки в Грузию. Наиболее значительные поставки пришлись на РФ.

Сакстат привел данные по импорту в Грузию пшеничной муки за первые пять месяцев года. Согласно информации статистической службы, в числе основных поставщиков оказались Россия и Азербайджан.

Из России Грузии импортировала 7,5 тыс т пшеничной муки, стоимость поставок составила $3,6 млн.

По 1,3 тыс т продукции поставили Азербайджан и Турция. Грузинские импортеры заплатили за эти поставки суммарно около $1,3 млн.

В пятерку поставщиков мушки также вошли Италия и Украина. Суммарно из этих стран было завезено чуть более 330 т муки.