Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан стали лидерами по экспорту муки в Грузию

Россия и Азербайджан стали лидерами по экспорту муки в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Азербайджан оказались в тройке лидеров по экспорту пшеничной муки в Грузию. Наиболее значительные поставки пришлись на РФ.

Сакстат привел данные по импорту в Грузию пшеничной муки за первые пять месяцев года. Согласно информации статистической службы, в числе основных поставщиков оказались Россия и Азербайджан. 

Из России Грузии импортировала 7,5 тыс т пшеничной муки, стоимость поставок составила $3,6 млн. 

По 1,3 тыс т продукции поставили Азербайджан и Турция. Грузинские импортеры заплатили за эти поставки суммарно около $1,3 млн.  

В пятерку поставщиков мушки также вошли Италия и Украина. Суммарно из этих стран было завезено чуть более 330 т муки.

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