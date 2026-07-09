Иран готов к тотальной обороне на случай срыва переговоров – Галибаф

Власти Ирана готовы к худшему развитию ситуацию. Тегеран готов к "тотальной обороне", если США отвергнут договоренности меморандума.
Тегеран готов к "тотальной обороне", если Вашингтон отвергнет положения меморандума о прекращении боевых действий, рассказал спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне"
– Мохаммад-Багер Галибаф
Ранее СМИ сообщали о готовности сторон продолжить дипломатический диалог, несмотря на текущую эскалацию. Следующие переговоры должны пройти в Швейцарии, по данным Axios. Однако иранская сторона опровергла эту информацию.