Вестник Кавказа

Иран готов к тотальной обороне на случай срыва переговоров – Галибаф

Иран готов к тотальной обороне на случай срыва переговоров – Галибаф
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана готовы к худшему развитию ситуацию. Тегеран готов к "тотальной обороне", если США отвергнут договоренности меморандума.

Тегеран готов к "тотальной обороне", если Вашингтон отвергнет положения меморандума о прекращении боевых действий, рассказал спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф. 

"Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Ранее СМИ сообщали о готовности сторон продолжить дипломатический диалог, несмотря на текущую эскалацию. Следующие переговоры должны пройти в Швейцарии, по данным Axios. Однако иранская сторона опровергла эту информацию.

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